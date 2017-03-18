邵雨薇露性感美肩 台北街頭搭上李玉璽
「清新女神」邵雨薇最近趕拍偶像劇《極品絕配》，18日抽空和「校園男神」李玉璽合拍運動飲料廣告，她穿著淺藍色露肩洋裝，小露性感。邵雨薇近來人氣很旺，李玉璽也正在拍攝電影，廠商相中新生代的兩人清新有活力，因此砸數百萬元邀他們擔任年度代言人。
李玉璽兩年前在《我的少女時代》電影中曾騎檔車，當時他為了這場戲特地學檔車，最後還考了駕照。檔車不好騎，不熟練就容易熄火，這次為拍攝廣告，他又花了時間加緊練習，今天在台北街頭拍攝時，他最擔心的是騎車的鏡頭，因廣告中表情要帥，但他實在太緊張，導致臉部表情看起來有點「扭曲」，試騎加上拍了10多次，最後終於成功。
廣告中他演一個很會流汗的男生，噴汗的程度相當誇張，其實是工作人員拿著水管，然後用溫水噴他，噴到連內褲都濕了，還好拍完這個鏡頭剛好接近中午，太陽出來後就不覺得冷。他之前和邵雨薇沒合作過，一度擔心自己太活潑，被女生以為「輕浮」，剛開始不敢找她說話，還好邵雨薇大方開朗，加上兩人又有共同朋友小樂，打開話匣子之後一拍即合，邵雨薇請他幫忙錄一段影片、宣傳她主演的《極品絕配》，他也二話不說就錄了。
邵雨薇正和金鐘視帝吳慷仁合拍《極品》，她被問到「外傳吳慷仁在拍戲現場會一直催促工作人員」？邵雨薇緩頰說，「每個人看待事情的角度不同，因為大家都很辛苦、很累，所以動作會緩慢下來，他也是希望大家提起精神來，趕快把事情做好，就可以趕快收工，早點回去休息」。媒體又問「有沒有先趕拍男主角戲分、因爲他急著先走」？她說，「他都是希望盡量在同一個地方能多拍就多拍，我沒覺得他有先走，其他情況我就不是很了解」。
(中時)
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