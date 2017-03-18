精銳義助10年早餐，地利國小天籟歌聲回報

南投縣信義鄉地利國小學童早餐，10年來都獲精銳建設贊助，18日以天籟歌聲和傳統舞蹈表達感謝。（盧金足攝）

布農部落的孩子18日在精銳Open Fun園區演出《大自然的呼喚》等歌舞，吸引很多民眾欣賞。（盧金足攝）

精銳建設贊助南投縣信義鄉地利國小學童早餐，十年如一日，學童不必為早餐擔心，也從中學到感恩與回饋，今天（18日）到台中參加「藝術一日遊」，36名布農部落孩子特別在精銳Open Fun園區，以他們天籟般的歌聲和傳統舞蹈表達謝意，與民眾提前歡度兒童節。

精銳建設在市府社會局牽線下，從2007年開始贊助地利國小的營養早餐，看著孩子逐年茁壯，精銳建設還加碼包辦校內的修繕工程，並為孩子們量身設計了「星光舞蹈大賽」、「小小建築師繪畫比賽」等活動。

「啟蒙孩子的藝術天份，也打造發揮才藝的舞台！」精銳建設總經理特助徐祥勝說，看起來雖然是手心向下幫助地利國小，但他們更因此獲得手心向上的學習到感動和啟發機會。

徐祥勝指出，如果希望社會更祥和，就需要有能力的人多出一些力氣，希望從陪伴與啟蒙來改變孩子們未來。

地利國小校長鄭佳昇表示，這10年來，地利的孩子每天吃飽上學，精神充沛，體型與體力都有明顯改變，建立不少自信心。

加上校方培養孩子的才能，傳承部落傳統舞蹈與「八部合音」，近年來經常受邀到外地演出，成就被外界看見，孩子們也練得更開心。

為增加地利國小孩子站上舞台的機會，精銳AAM藝術館只要有活動，或有其他適合藝術表演活動，就邀請孩子們下山來參與，藉著「許願樹」計畫的影片，山上的實際需求讓更多人知道。

精銳建設總經理王碧竣印象最深的是，俄國小丑劇大師斯拉法的《下雪了》來台中演出那一年，遇颱風來襲，孩子被風雨所困，勞動部落裡的大人揹他們涉水而過，受藝術薰陶的孩子，還會主動設法改變自己的環境，將校內閒置的老舊廚房改造為藝術教室。

地利國小「藝術一日遊」，參觀台中歌劇院後還有特別演出，36名學童穿著精銳建設特地為他們訂製布農族傳統服飾，演出傳統舞蹈與《大自然的呼喚》、《祈禱小米豐收

》、《報戰功》等歌曲，吸引許多民眾到場欣賞，一起感受來自大自然的祝福。

(中時)