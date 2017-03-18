中日「買」不釋手 蒂芙尼股價逆勢強升

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國際珠寶品牌蒂芙尼因美國銷售情況不理想，導致去年第4季利潤下滑3%；但中日市場的強烈需求讓公司股價超越市場預期，昨天在華爾街股市收盤時大漲2.7%，達每股92.42美元。

美聯社報導，由於美國消費者和觀光客買氣不足，蒂芙尼（Tiffany & Co.）最大的市場美國銷售節節下滑，與川普大樓（Trump Tower）為鄰的紐約曼哈頓第五大道上的旗艦店，情況也不例外。

為振興品牌，蒂芙尼原本延攬莫納爾（Frederic Cumenal）出任執行長；但莫納爾做不到2年，已在上個月辭職。

蒂芙尼表示，蒂芙尼去年第4季業績與上年同期相比下滑3%；第五大道門市則掉了7%。對許多觀光客和紐約當地人來說，蒂芙尼第五大道門市是必須光臨消費之地，但因為靠近美國總統川普（Donald Trump）的住家，蒂芙尼的生意因安檢因素而受影響。

另一方面，歸功於中國大陸市場日漸增強的需求，蒂芙尼亞太地區銷售額上漲9%，日本方面業績也大增15%。

據紮克斯投資研究（Zacks Investment Research）調查，整體來說，在截至今年1月31日的3個月期間，蒂芙尼報告的淨收入達1.578億美元，或每股1.26美元，上年同期則為1.632億美元，或每股1.28元。扣除資產消耗成本，每股盈利為1.45美元，高於業界分析人士預期的1.37美元。（譯者：中央社周慧盈）1060318

(中央社)