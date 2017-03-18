印度知名賽車手夫婦 開車撞樹被燒死
印度專業賽車手孫達（Ashwin Sundar）今天凌晨駕駛BMW和他的妻子在清奈撞上一棵樹，結果車子起火燃燒，但車輛卻卡在樹與一道牆間，兩人因無法逃出而被燒死。
印度媒體報導，住在坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈的孫達夫婦昨晚駕駛BMW訪友，並在用完晚餐駕車返家途中，於今天凌晨3時30分左右撞上路邊的一棵樹，結果BMW起火燃燒。
報導指出，由於BWM卡在樹與一道牆的中間，讓坐在車內的孫達夫婦無法動彈逃生，因而在車內被活活燒死。
目擊者隨後向清奈警方報案，警方交通事故調查小組立刻趕往現場，消防人員也加入現場搶救行動，但花了近半個小時才把火勢撲滅。
交通事故調查小組在火勢撲滅後打開車門，警方在車內發現兩具焦屍無法辨認，因而送往當地一家公營醫院鑑識，最後經由起火燃燒車輛的車牌，確認死者是孫達夫婦。
孫達是印度知名賽車手，曾在印度兩輪車賽和多項全國賽事贏得冠軍，他的妻子妮薇迪薩（Niveditha）是清奈一家私人醫院的醫生。1060318
(中央社)
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