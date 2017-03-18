UBA》下半場疾攻 健行隊史首進冠軍賽
上屆隊史首闖公開一級就殺進4強的健行科大，本屆更上層樓，今準決賽面對重返4強的傳統強權輔仁大學，頂住上半場落後局面，下半場加強防守，全力反攻，驚險在第4節拉開比數，終以81比72擊敗輔大，隊史首度闖進UBA男子組公開一級冠軍賽。
健行科大8強遭遇北市大，以18個三分球轟垮對手，此役拿手的三分火力卻沒發揮，就算獲得47次罰球機會，也只罰進28球，進攻明顯失序，導致上半場陷入落後，但易籃後，健行展現體能優勢與防守強度，陸續追回失分，教練劉孟竹說：「賽前就告訴球員，第3節是關鍵。」
「本屆預賽我們曾兩度跌倒，感謝這兩次失敗，讓我們的球員抗壓性有所提升。」劉孟竹強調，球員上屆首度進軍一級，還不夠成熟，但經過1年成長，球員懂得將自己武裝起來，就算面對劣勢，或無法打出熟悉球風，健行仍可頂住壓力，找到贏球機會。
隊史首闖冠軍賽，劉孟竹強調，教練團會盡一切努力，幫助球隊做好準備，但比賽的是球員，他說：「打到冠亞軍已經達到目標，不會給他們壓力，但既然打到最後一場，當然希望他們能贏下來，他們那麼努力訓練，我不希望哭著離開的是我的球員。」
(中時電子報)
關鍵字：健行
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