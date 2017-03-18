非壞小子! 基瑞歐斯：我不偷不搶

基瑞歐斯在印地安泉網賽再度打敗喬柯維奇。(美聯社資料照)

場上不時脫序行為，21歲基瑞歐斯(Nick Kyrgios)因此招致批評，被冠上「澳洲壞小子」封號，網壇球星對他評價也褒貶不一，不過這位澳洲新秀近日為自己喊冤，表示自己並不壞，但接受有人討厭他的事實。

基瑞歐斯與同胞湯米奇（Bernard Tomic），兩人堪稱澳洲網壇新星，但場上脾氣和行為令人傷透腦筋。基瑞歐斯承認自己場上情緒控制不佳，但自己本質不壞，「我不覺得我是壞人，我確實場上會爆衝，但那是基於求勝心，尤其當你憤怒或想求勝時。」

基瑞歐斯在印地安泉網賽再度打敗喬柯維奇。(美聯社資料照)

「但場下我從不違法，我從來不酒駕、我沒開槍傷人，也不偷竊。平心而論我並不是個壞人。」」基瑞歐斯為自己平反，但他也接受自己不可能讓所有人喜歡的事實，「不管我做對做錯，我知道還是有人會支持我，我也知道有人不喜歡我，但我無所謂。」

世界排名第16的基瑞歐斯，發球重炮特色和屢屢展現的驚人擊球手感，被外界視為極有可能成為下一任球王，唯一弱點就是情緒控管，去年曾禁賽、接受心理治療，年初又與球迷發生口角衝突挨罰。

基瑞歐斯印地安泉賽一路過關斬將，甚至扳倒前球王喬柯維奇，原定18日八強賽要與「瑞士特快車」費德勒對決一爭4強門票，卻在賽前宣布食物中毒退賽，只能期待邁阿密網賽捲土重來。

(中時電子報)