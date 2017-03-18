中市議員展現才藝，西屯午后音樂饗宴

台中市議員黃馨慧（左）展現琴藝，讓里民聽得如痴如醉。（盧金足攝）

閃亮台中樂團今天在上安國小通學平台演出「午后音樂」，吸引很多里民欣賞。（盧金足攝）

台中市閃亮台中樂團今天（18日）在上安國小通學平台上上演「午后音樂」表演，與當地居民一同渡過熱鬧歡樂的午後時光。

市議員黃馨慧說，當初興建上安國小通學平台，是因為當地2名里長與居民建議，為提升附近居民、學生通行安全及增加景觀休憩空間，增設兩座跨越潮洋溪之通學平台，持續推動以人為本之公共設施空間。

興建工程名稱為「十二期聯外道路(青海路、上安路及至善路鄰近)及其附屬設施(含景觀)改善工程」，工程經費4120萬元。

興建項目包括拓寬青海路近黎明路口為雙向車道、修繕至善國中與上安國小周遭人行道、青海路(環中路至河南路)路面刨封。以及跨越潮洋溪增設上安國小及善國中兩座通學才藝平台。

當地里長鄭文昌、賴耀熙表示，通學平台啟用後，讓當地居民增加一處休閒聯誼地，也讓上安國小學生上、下學更安全，充分發揮平台功能。

閃亮台中樂團團長洪嘉鴻說，今天天氣晴朗，與市民進行一場午后音樂饗宴，所有團員都十分興奮，希望下次還有機會為里民做演出。

(中時)