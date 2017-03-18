日月潭區漁會選舉 投票率僅11％

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南投縣日月潭區漁會選舉，18日舉行，選出漁民小組組長5名，會員代表34名。日月潭區漁會具有選舉資格會員5374人，只有594人參與投票，投票率為11％！縣府農業處表示，漁會排定3月30日召開會員代表大會，並選出理事、監事及出席全國漁會代表。

(中時)