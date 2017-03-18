勞動部擬增保全業休息日 估9萬人受惠
《勞基法》修法過後，讓勞工有一例一休，並提高休息日加班費，但由於保全業適用責任制，並不在《勞基法》約束，引法保全業不滿。勞動部正在研擬替保全業新增休息日，調降正常工時，或是增加加班時數，讓保全業獲得更多保障。
保全業是《勞基法》第84之1條公告適用行業，即俗稱責任制，在工時、例假、休假不受《勞基法》限制，勞動部另訂有「保全業之保全人員工作時間審核參考指引」，一般保全業每月正常工時上限可到240小時，加班時數為48小時，合計每月總工時上限為288小時。
這次一例一休上路，多數勞工都能受惠，保全業卻排除在外，引發保全業不滿，引此，勞動部研擬方案除新增休息日外，工時部分也提供2種選擇，每月總工時調降20小時為268小時，內含的加班時數仍維持48小時不變，工時縮短但報酬可能降低；或是是總工時維持288小時不變，但內含的加班時數增加為68小時，總工時不變但加班費增加。
(中時)
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