日自民黨青年局率團參訪 首站抵桃園

日本自民黨青年局長鈴木馨祐率團拜訪台灣，首站到桃園市青年事務局、青年創業基地參觀。(青年事務局提供)

日本自民黨青年局長鈴木馨祐率團拜訪台灣，首站到桃園市青年事務局、青年創業基地參觀。(青年事務局提供)

日本自民黨青年局長鈴木馨祐率團拜訪台灣，首站到桃園市青年事務局、青年創業基地參觀。(青年事務局提供)

為推動台日青年世代交流，同時了解我國政經現況，日本自民黨青年局長鈴木馨祐率團拜訪台灣，首站抵達桃園，並參觀桃園市政府青年事務局，以及輔導創新創業、致力於青年人才培植的青創指揮部，希望了解桃園青年政策。

自民黨青年局長鈴木馨祐表示，對日本來說，桃園因為文化相近，非常親切，這次來訪的議員們分別來自東京、廣島以及石川加賀，和桃園一樣都鄰近首都，可以對等的交流青年政策。眾議員小林史明則說，在日本，年輕人如果有各式需求，得向不同機關單位尋求諮詢或者協助，但看到桃園整合了青年資源的青年事務局平台「非常之方便」，大讚桃園的年輕人是幸福的。

陪同的秘書處長顏子傑表示，桃園跟日本交流頻繁，將共同舉辦溫泉馬拉松比賽，桃園市民可以免費參加。此外全台保留最完整的日本神社在桃園，整修後18日正式開放參觀，今天桃園大溪的豆干跟東京的豆類製品彼此做交流，未來台日的互動將更深化。而促成此次交流拜訪的桃園市議員楊家俍認為，台日可以再針對教育以及產業方面做更進一步的城市交流，楊家俍議員說：即將舉辦的2020年東京奧運是日本的大事，也是亞洲國家的大重點，台日就可以互相協助。

除了深度對談，拜訪團一行人還參觀了桃園首座的青年創業基地，在青創指揮部「創客空間」體驗了DIY獨角仙跟紙飛機製作，青年事務局長陳家濬表示，一直希望透過與不同城市的文化交流，提升桃園青年政策的再精進，今日兩個青年平台的對話，有助於激發年輕世代力量。

(中時)