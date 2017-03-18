日自民黨青年局率團參訪 首站抵桃園
為推動台日青年世代交流，同時了解我國政經現況，日本自民黨青年局長鈴木馨祐率團拜訪台灣，首站抵達桃園，並參觀桃園市政府青年事務局，以及輔導創新創業、致力於青年人才培植的青創指揮部，希望了解桃園青年政策。
自民黨青年局長鈴木馨祐表示，對日本來說，桃園因為文化相近，非常親切，這次來訪的議員們分別來自東京、廣島以及石川加賀，和桃園一樣都鄰近首都，可以對等的交流青年政策。眾議員小林史明則說，在日本，年輕人如果有各式需求，得向不同機關單位尋求諮詢或者協助，但看到桃園整合了青年資源的青年事務局平台「非常之方便」，大讚桃園的年輕人是幸福的。
陪同的秘書處長顏子傑表示，桃園跟日本交流頻繁，將共同舉辦溫泉馬拉松比賽，桃園市民可以免費參加。此外全台保留最完整的日本神社在桃園，整修後18日正式開放參觀，今天桃園大溪的豆干跟東京的豆類製品彼此做交流，未來台日的互動將更深化。而促成此次交流拜訪的桃園市議員楊家俍認為，台日可以再針對教育以及產業方面做更進一步的城市交流，楊家俍議員說：即將舉辦的2020年東京奧運是日本的大事，也是亞洲國家的大重點，台日就可以互相協助。
除了深度對談，拜訪團一行人還參觀了桃園首座的青年創業基地，在青創指揮部「創客空間」體驗了DIY獨角仙跟紙飛機製作，青年事務局長陳家濬表示，一直希望透過與不同城市的文化交流，提升桃園青年政策的再精進，今日兩個青年平台的對話，有助於激發年輕世代力量。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。