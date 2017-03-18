南投青商會 盛宴款待家扶家庭

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南投國際青商會即將慶祝創會50周年，擔任青商會長的「南島婚宴會館」董事長葉偉傑，擴大社會服務規模，在會館舉辦「愛你一起，大手牽小手，讓愛起飛歡樂餐會」，款待南投家扶受助兒童及家屬150人。

南投青商會自1967年由創會長周進升成立至今，以訓練自我、服務大眾為宗旨，歷任會長對於社會公益事務推動不遺餘力，諸如發放民生物資幫助貧苦家庭、關懷社福團體等。

南投家扶中心主任魏季李，感謝葉偉傑及南投青商會的招待，讓南投家扶150位受助家庭成員，感受到大家的照顧，享用美味佳餚；同時感謝南投縣政府社會處、大象牛排館、南島婚宴會館、辰風食品、穎智商行、厚丞廣告、統饌食品、品業食品、勝吉商號、阿文師食品共同響應。

(中時)