上海垃圾處理新招 企業不分類不收

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《人民日報》報導，上海對生活垃圾分類減量再出招，對全市公共機構及企業事業單位將逐步實現「不分類、不收運」，並進一步強化市民參與機制。

曾有測算，上海16天的垃圾量就可以堆出一幢金茂大廈。為了破解垃圾圍城難題，2011年5月，上海開始推行垃圾分類政府實事專案，垃圾分類減量工作從100個社區試點起步，7年的已覆蓋1萬餘個居住區、500萬戶家庭，6000多個機關和企業事業單位。

2011年，上海平均每天焚燒、填埋垃圾18902噸，到2016年底降到16491噸，等於全年日均約有2400噸濕垃圾經分類得到了資源化處理利用。

(旺報)