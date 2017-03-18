男子精神恍惚 撞車後跳10米高路橋毫髮無傷

劉男從10公尺高的路橋一躍而下。（莊曜聰翻攝）

消防人員準備垂降救人。（莊曜聰翻攝）

國道3號白河路段下午5時許發生一起詭異意外，一台劉姓男子駕駛的自小客車疑似未注意車前狀況，加速衝撞前方由凃姓男子駕駛的休旅車，兩台車猛地打滑衝向路肩，被撞的凃男立刻報警，並下車查看，赫然發現劉男竟然爬上路旁護欄，隨後縱身一躍跳下10公尺高的路橋，警消據報出動前往搜尋，花了半小時才找到劉男，他毫髮無傷，但卻語無倫次，精神狀況很不穩定，警消先將其送醫，整起事件有待後續釐清。

遭撞的31歲凃男回憶當時情形驚魂未定，他當時正在下班途中，開著公司車行駛在高速公路內線，突然被後方劉男的自小客車撞上，猛力撞擊下兩車滑向路肩，凃男下車走向對方車輛，要關心對方有無傷勢，卻看見劉男爬上護欄，正要向前阻止，劉男突然對他比了「不要過來」的手勢後，並嘆了口氣，就縱身一跳，讓他當場傻眼。

南市消防局據報派遣新營、白河分隊趕往馳援，鄰近的嘉義分隊也趕來支援，準備要垂降救援，而國道8隊白河分隊與竹門派出所的員警也分頭到橋下搜索，最後在落橋地點不遠處找到劉男，看來精神狀況很差，研判應該是精神恍惚造成意外，將劉男送醫，等待家屬前來釐清案情。

(中時)