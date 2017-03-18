台男在澳門金沙酒店身亡 警方調查

圖為澳門金沙酒店。（圖取自網路）

一名台灣男子17日倒臥在澳門金沙酒店房內身亡，警方接手調查，在房間茶几上發現少量懷疑毒品的白色粉末，死因有待法醫檢驗後確定。

香港東網今天報導，死者姓賴，年約50多歲，持台灣旅行證件。昨日傍晚，警方和消防接報有男子倒臥該酒店房間內，到場發現他已死亡。經初步檢查，死者身體表面沒有發現涉及刑事犯罪的傷痕，房間內也沒有明顯的打鬥或被搜掠過的痕迹，而房內偏廳一張茶几上有少量懷疑毒品的白色粉末。

男死者於本月16日入住房間，原訂昨日中午12時退房，由於沒有依時退房，當日下午5時35分，客房部經理進入房間內查看時發現死者，隨即報警。警方表示，案件暫無可疑，死因有待法醫檢驗後確定，案件交由調查科跟進。

(中時電子報)