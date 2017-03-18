楊泮池不續任 藍委：行政責任的表態
立法院教育及文化委員會國民黨召委柯志恩今天對台大校長楊泮池不續任表示，感到遺憾。她說，楊泮池身為台大校長，面對大家對於台大的責難，在行政責任須做一個表態。
台大校長楊泮池身陷論文爭議，今天正式向校務會議請求「不續任」。對此，柯志恩今天受訪表示，她對楊泮池的辭職感到遺憾。
柯志恩說，台大已發出聲明，針對論文造假案，楊泮池雖共同掛名，但沒有需要負起的責任。不過，台大身為台灣學術龍頭，每年拿學術補助最多，但台大教授涉及論文造假的事件卻層出不窮。
柯志恩表示，楊泮池身為台大校長，面對大家對於台大這麼多的責難，應該展現對這件事情行政責任上的態度，楊泮池必須做一個表態。
法院教育及文化委員會民進黨召委許智傑則指出，論文造假對楊泮池有所衝擊，台灣現在小錯常被無限上綱，現在做首長壓力很大，呼籲社會可以多包容小錯誤。
許智傑說，楊泮池選擇急流勇退，也可以減少更多不必要的壓力，就尊重楊泮池的選擇，這對楊泮池來說，也許是另一種解脫。1060318
(中央社)
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