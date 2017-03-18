傳不聘無本職兼任師 淡大：系所決定

今年8月起大專校院中未具本職的兼任教師，將納入勞基法。傳出淡江大學大規模解聘校外無正職的教師，校方澄清，聘任教師由系所決定，以課程考量優先，並未有全校一致的規定。

教育部人事處指出，日前高教工會點名35所大專不聘用未具本職的兼任教師，已陸續發函要求學校提出說明，希望各校以教師專業能力、課程需要、學生受教權為主要考量。

另外，教育部也已組成調查小組，實地訪查遭多次檢舉的學校。

民進黨立委蘇巧慧表示，勞動部在去年9月22日依行政程序法公告，大專院校編制外未具本職之兼任教師，自今年8月1日起，適用勞動基準法；但公告發佈後，已有不少大專院校逼迫兼任教師提出他類工作在職證明，否則不予續聘，或者即直接明示將不予續聘，以規避雇主應付之責任。

她說，將要求勞動部及教育部全面清查，凡有違犯相關規定之大專院校，予以嚴厲之處分。

大專兼任教師過去是「年金孤兒」，民間爭取納入勞基法多年，去年終於在教育部和勞動部協調下，決議於今年8月1日起，將大專校院中「未具本職」的兼任教師優先納入勞基法保障。

不過，高教工會等團體近來批評，上述政策保障不夠全面，使學校聘任未具本職兼任教師的成本上升，紛紛裁減這類身分的教師。

PTT近來便有網友踢爆，淡江大學為了節省成本，研擬不續聘在校外沒有正職的兼任教師，引起網友熱議。

對此，淡江大學秘書長何啟東表示，學校秉持「三級三審」制度，教師聘用都由系所決定，校方並沒有統一的政策。他並強調以淡江大學的規模，增加新台幣幾百萬元的預算還能吸收，還是以學生課程需要為主要考量。

何啟東表示，近來高教重視與業界接軌及跨領域教學，因此各系都有聘用兼任教師的需求，例如延聘業師協助學生順利踏上職場，都由系所考量自身需求決定，校方不會干涉。

不過何啟東也提到，教育部新規定在8月上路後，所有教師都要有出缺勤記錄。部分系所可能考量未具本職教師多半一週只上幾小時課，且上完課就離開，要求出缺勤會有行政管理的困難，因此傾向讓專任教師超鐘點，或優先找在校外有本職的人兼課。1060318

(中央社)