陸房產限購 半月16城加碼

一財網整理報導，自2016年10月開始，大陸一線城市以及部分熱點二線城市出臺嚴控政策，使得一二線城市的購買需求開始外溢，讓環一線周邊城市及部分熱點城市的量價得以升溫，環比漲幅全國居前，所以又有一輪房地產調控悄然開啟。

自2月28日以來僅僅半個多月時間，據不完全統計，共有16個城市出臺限購或者限購升級措施；像是北京房地產實施「認房又認貸」，二套房首付比例提至60%；石家莊非本市戶籍居民家庭限購1套房；廣州單身限購一套，連續社保3年變5年；鄭州深夜出臺限購新政：18日起補繳社保、個稅也不管用了

(旺報)