五月天人生無限公司 阿信喊面試社員
樂團五月天「人生無限公司」巡演今晚在高雄世運主場館登場，5萬人朝聖，開場唱「派對動物」，主唱阿信笑喊「今天是人生無限公司在地球上第1次面試社員」。
五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會從高雄世運主場館開跑，今晚起連唱4天，耗資新台幣3.6億元打造主舞台，以象徵五月天成軍20週年的20座尖塔，營造14層樓高「人生的移動城堡」。
晚間由歌手家家擔任開場嘉賓，接著播放金馬影帝梁家輝主演的「頑固」MV，再由「演唱會串場電影」宣告正式開始。
五月天化身5位超能力英雄，組成菁英戰隊「第五分隊」，飾演隊長的金馬影帝黃渤一現身，引起全場尖叫，劇情詼諧，也有與外星人打鬥戲，搭配舞台煙火特效，讓人又笑又叫。
影片播完，舞台大型LED牆往兩旁打開，五月天現身，High唱「派對動物」，瞬間炒熱氣氛；接著唱「最好的一天」、「OAOA」等歌。
唱完「我不願讓你一個人」，阿信大喊「晚安，歡迎大家光臨五月天人生無限公司」，今天是人生無限公司在地球上第1次面試社員，大家不要以為擠進來就可順利進公司，有沒有錄取要看大家的熱情及雙手，還要聽大家的聲音，全場熱情尖叫猛揮螢光棒。
阿信笑說，很好，如果大家都順利錄用，就要一起加班，「加班是什麼狀況知道嗎？」就是要熬夜唱到天亮，引起全場歡呼；阿信再問「準備好了嗎？」希望大家充分享受人生無限公司在地球上的第1場。1060318
(中央社)
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