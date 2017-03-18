巴黎北襲警案 凶嫌疑機場奪槍遭擊斃男
法國警方消息人士表示，在巴黎歐利機場（Orly airport）奪槍遭擊斃的男子與今天稍早在巴黎北郊開槍射傷一名員警的凶嫌是同一人，這名男子是當局已知的極端穆斯林。
警方消息人士說：「警方早上7時在巴黎以北史坦斯（Stains）執行路檢時，一名員警遭一名男子開槍擊中，男子行凶後逃逸。」員警頭部輕傷。
消息人士說：「同名男子接著來到歐利機場南邊航廈，自一名士兵身上奪下一把Famas突擊步槍後遭擊斃。男子是情報單位和司法系統已知的極端穆斯林。」
另名警方消息人士也表示，2起事件有關聯。
法國檢方辦公室一名人員表示，反恐檢察官已對男子在機場奪槍遭擊斃事件展開調查。
這項調查也將涵蓋一名男子在路檢時對警方開槍一案。1060318
(中央社)
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