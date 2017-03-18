護國球遊行喊卡 主辦：棒協態度已轉變
中華隊在世界棒球經典賽以3敗收場，引發球迷不滿，在網路發起遊行抗議，不過主辦單位今天宣布取消，表示棒協態度轉變、政府積極介入，使得活動意義薄弱。
經典賽後，有網友在網路發起「無限期支持棒協解散」，後來經過整合，調整訴求，改以「棒協要改革，國球自己救」號召，並預定25日從立法院集結，步行到體育署抗議。
不過，這個有上萬人按讚的「棒協要改革，國球自己救」臉書粉絲專頁今天發表聲明「325上街遊行活動取消」。
這則聲明表示，新上任體育署長端利多，棒協鬆手，2019年12強賽、2020年奧運經典賽皆由中華職棒聯盟主導，「我們的上街宗旨與訴求變得相當薄弱。棒協態度的轉變，政府這幾天的積極政策，與中職與棒協達成協調，這都讓我們的活動意義變得很薄弱」。
主辦方表示，原本球迷不滿這次經典賽協調不成、內鬥，在新任體育署長的宣布政策之後，「我們上街的目的變得不具體，加上籌備時間不足，很多部分未能在時間內做好流程規劃，都是取消本次活動的主因」。
這則聲明說，粉絲專頁不會關閉，將持續監督體育署、中職、棒協，也會關心體育法案。有網友在底下留言打氣，也有網友回應「又是萬人響應，無人到場」。1060318
(中央社)
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