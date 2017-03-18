聖功68周年慶及露德花園啟用
高雄市聖功醫院今天舉行68周年院慶及露德空中花園啟用，由天主教高雄教區總主教劉振忠主持祝聖禮儀，有上百位在聖功出生的「聖功寶寶」回娘家，院方特別頒發「聖功寶寶家族腳丫大集合」，也有曾在聖功出生，長大後回到聖功任職，大家都是「聖功人」，氛氛溫馨。
聖功前身為「樂仁醫院」，於1945年在大陸天津創院，1949年在台灣復院，1978年更名聖功醫院，以婦產科聞名，曾創下一個月接生400多名新生兒的紀錄，今天院慶特別設計以腳丫拓印連結醫院成長足跡的相關活動。
不少聖功寶寶家族結伴回來參加，其中小兒護理師廖素貞包括女兒、侄子等9人在聖功出生，弟媳胡芳瑜下個月要生產，也選聖功，她們一家獲興旺家族獎，院長楊儀華頒發用9個腳丫子印成的獎牌，是參賽家族中擁有最多聖功寶寶的家族。
另有「萌樣腳丫獎」，就是出生時留下的腳丫拓印尺寸最小的，由6歲的李函蓁獲獎，她的腳丫只有5.6公分；而腳丫子拓印最大的是今年31歲的陳柏軒，獲「元氣腳丫獎」。
而昔日聖功寶寶，長大後到聖功任職的有總務室凌仲銘、黃文正、會計室汪妤珊、圖書室陳慈瑩及中醫藥局蘇玉旋5人，院方將他們當年出生時的腳丫拓印在茶杯上，送他們當禮物，讓他們驚喜不已。
另一項驚喜特別獎則是「昔日聖功人、今日聖功寶」，有行政部副院長詹麗娥、藥劑科主任郭美雪及病歷室組長楊秀芬，她們都在聖功服務數十年，可說是聖功的寶貝。
今天也同時舉行「露德花園」啟用，院方表示，位於6樓的花園去年因遭受莫蘭蒂颱風的肆虐多處破損，經翻修後，新花園環繞在露德聖母洞旁，融合日式景觀及居家瓜棚菜圃，讓病友或長輩在聖母像前祈禱獲得心靈撫慰時，也能有懷舊及園藝輔療功能。
(中時)
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