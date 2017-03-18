余文樂、曾志偉暢談《一念無明》父子情

《一念無明》主角余文樂（右起）、導演黃進、編劇陳陳楚珩來台宣傳，曾志偉驚喜現身。（記者羅永銘攝）

余文樂（右）、曾志偉暢談《一念無明》的父子戲。（記者羅永銘攝）

入圍今年金像獎8項大獎提名《一念無明》男主角余文樂和導演黃進、編劇陳楚珩，今天（3月18日）特地從香港飛來台灣，為《一念無明》與媒體茶敘。

從不承認戀情的余文樂，坦承公開女友王棠云是被媒體逼的：「畢竟都被偷拍到了，況且我已經35歲，應該可以曝光戀情了吧！不過我們才戀愛3個月，也不是以結婚為前提交往，請大家不要想太多。」還開玩笑說：「我知道你們想問很久了。」

訪問進行中，片中飾演余文樂父親的曾志偉突然現身，讓余文樂超驚喜，2人開心暢談劇中父子情。導演黃進及編劇陳楚珩也分享這部作品的意念，以及拍攝時不為人知的辛苦點滴，包括余文樂吃了兩大盒巧克力、曾志偉吃了一堆飯盒；兩人同時也分享如何走進角色性格的深刻表演體驗。

曾志偉在片中的吃飯戲被讚「很有感情」，但他滿臉疑惑：「我吃飯演得都一樣啊！大概因為我是真的吃吧！」曾志偉表示，他都是真的吃進肚子裡，有次吃到後來必須催吐才能繼續演。

黃進透露，曾志偉很敬業，有個鏡頭拍太多次，曾志偉已經把現場準備的飯吃完了，還得向隔壁鄰居借飯。余文樂忍不住調侃曾志偉：「難怪後來變胖了。」

余文樂的敬業程度也不遑多讓，導演黃進表示，《一念無明》中有場大吃巧克力的戲：「當時（余文樂）已經吃光了一大盒，後來又把另一牌子的巧克力換包裝，讓他繼續吃。」余文樂直搖頭：「我有一陣子完全沒法辦法看到巧克力。」

《一念無明》可說是余文樂出道至今，內心戲最深刻的一次。他在片中飾演躁鬱症患者，拍片的14天內，天天工作10幾個小時，不跟朋友接觸，也沒讓朋友探班，回家後就癱在沙發上放空發呆1、2個小時。余文樂表示，當演員情緒起起伏伏，一下開心一下難過，出道那麼久，當然有躁鬱情緒的時候：「不懂如何宣洩壓力，憋著一點就爆炸，現在我會讓自己緩一下。」

進入演藝圈15年，余文樂拍過的電影超過70部以上，卻一直與香港電影金像獎無緣，這次終於以《一念無明》首度入圍最佳男主角獎。余文樂表示，雖然開心，但更替團隊感到高興：「這是所有幕前幕後人員的功勞」；男星曾志偉也同時入圍金像獎最佳男配角，剛在馬來西亞當影帝的他笑說「誰不想拿獎？獎不嫌多，給我就拿。」

(旺報)