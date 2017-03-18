新竹區漁會改選 選舉過程平順

市府產發處長翁義芳（左）會同漁會高層視察投票作業。（市府提供）

新竹區漁會18日舉行第14屆漁民小組（漁民小組長、副組長及會員代表)改選工作，新竹市政府產發處長翁義芳一早便會同漁會理事長彭木生、常務監事許順隆、總幹事童錦杰等人到投票所視察，選舉流程再選務人員及漁會工作人員通力合作下，改選任務圓滿達成。

市府表示，本屆選舉，新竹區漁會具選舉資格會員人數計1萬2525人，採分區投票、無記名單記法選出漁民小組長、副組長及會員代表；劃定27個選舉區（含新竹市17個選區及新竹縣10個選區），依法選出漁民小組長17人、會員代表51人。

早上9點開始，各投票所陸陸續續有漁會會員進行投票，截至下午2點結束投票，投票人數總計2355人，投票率接近2成。後續新竹區漁會將在本月31日召開會員代表大會，依法選出15位理事、5位監事及2位出席上級漁會代表；另訂於4月13日召開理監事會議，依法選出理事長、常務監事及聘任總幹事。

以下為本屆漁民小組長當選名單：

後湖小組-徐毅宏、坡頭小組-陳貴子、埔和小組-史文良、新豐小組-王倉英、重興小組-陳方月琴、鳳坑小組-方鄭勉、大義小組-曾國炫、新港小組-曾清潭、新竹市小組-吳仁堅、南寮小組-陳秀治、海濱小組-張瑞華、中寮小組-蔡森雄、港南小組-韋洲、大庄小組-張添進、鹽水小組-陳文良、內湖小組-林榮平、南港小組-王水玉。

以下為本屆會員代表當選名單：

後湖小組-胡能誠、坡頭小組-史智紘、埔和小組-呂金清、翁鎮縣、新豐小組-陳詠政、李正岳、陳進芳、重興小組-吳炎君、陳圈、鳳坑小組-戴姜恩、鄭凱隆、尚義小組-張春陽、大義小組-曾陳月、崇義小組-曾讚波、新港小組-陳元樂、戴章泰、陳相義、舊港小組-吳清河、新竹市小組-曾良、許理深、章吉成、陳永地、朱正杰、呂文燦、南寮小組-陳相褔、戴啓吉、鄭朝陽、曾陳維新、林榮村、謝寬和、王賜、海濱小組-彭東銘、中寮小組-陳世德、港北小組-張志現、港南小組-蘇瑞林、王基順、虎山小組-陳資欽、浸水小組-楊文欽、羅中明、香山小組-林梅華、張政烺、大庄小組-許順商、美山小組-吳岩、朝山小組-陳文中、劉天來、海山小組-陳星安、鹽水小組-王水來、內湖小組-周家任、內湖小組-王萬來、南港小組-周增燕。

(中時)