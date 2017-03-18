蔡依林封口不談錦榮 爆去年大病倒下難起身
天后蔡依林（Jolin）今(18日)替保養品站台，舊愛錦榮先前表示復合看緣分，今問蔡依林看法，她因不想被外界做文章，打槍說：「講什麼都拿來當標題，不想發表」，並自曝去年生了場大病，才讓她發現身體因工作吸收不少壓力，容易因此火大，她選擇面對它、放下它，最好的辦法就是學會寬恕自己。
蔡依林去年底和錦榮分手，最近爆男方和BY2姐姐Miko在超商約會，當時蔡依林大器回應：「交朋友是好事」，據《ETtoday東森新聞雲》報導，今蔡依林再現身，被問感情不願多談，怕隨便一句話都會變成新聞標題，但透露目前單身心情愉快，沒急著外出社交，也沒新追求者，一切順其自然。
談到身體狀況，蔡依林坦言最近身體疲累，導致心裡常有把無名火，更自曝去年一度病到爬不起來，雖看似正常參加商演，但其實嗓子是啞的，她反省自己身體常吸收緊繃情緒，因此失控發飆生病，現在想學跟自己相處，適當保留一些空白，別塞太多事，更有感而發說：「要懂的寬恕你自己，才能把癥結點放掉。」但隨後強調跟感情事無關，希望外界別有太多聯想。
(中時電子報)
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