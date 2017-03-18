桃園家扶相見歡 再募認養人
溫馨相見歡！桃園家扶中心今天在新竹縣新埔鎮的森林鳥花園，舉辦今年度的相見歡活動，凝聚家扶兒和認養人之間的感情，昨更有「資深」認養人訴說長達30年、協助4名孩童長大的故事。桃園家扶中心張伏杉主任表示，感謝認養人無私奉獻，桃園家扶中心也持續招募助養人，邀請民眾每月固定捐款300元，助童為樂。
認養人程俊卿35年前和軍中同袍一同加入家扶基金會認養人行列，4年後改為個人認養，前後共認養了4名小孩，其中讓他印象最深的是「小雅」，認養期間長達11年。程俊卿分享，小雅當年因有先天性糖尿病而需家扶協助，後來長大考取執照而自立，結束此段認養關係，這段過程讓程俊卿十分感動，也持續認養孩童至今。
今天程俊卿也首度與2年前開始認養的孩子「小綸」初次見面，小綸手足眾多，父親工作不穩定、母親薪資微薄，小綸自小學四年級開始接受桃園家扶中心協助，常常與程俊卿通信，分享自己的生活與學習。昨天活動據點也是程俊卿和夥伴共同協力打造，提供免費場地讓認養人和孩童相見歡，對他格外具有意義。
認養人徐永達在2013年成為家扶認養人，隔年再約好友張海洪一同投入，每年都參與相見歡活動，直接鼓勵、關心孩童的成長。徐永達和張海洪今年更自發性的在公司發起「揪同事捐物資送暖到家扶」的活動，幫助更多孩童。
桃園家扶中心每年皆舉辦相見歡，張伏杉主任表示，桃園家扶持續招募認養人，期望更多民眾共襄盛舉，每月固定捐款300元即可加入助養行列。民眾若有意願，可電洽家扶專線：03-4562195。
(中時)
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