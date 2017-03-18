機捷分段比一段便宜 桃捷：之前降太多的結果

A7合宜住宅逾百名住戶，不滿機場捷運兩段式票價比一段式便宜，今聚集抗議，桃捷公司對此解釋，去年底祭出「生活圈統一票價優惠方案」，是因應運量較高的直達車站鄰近3公里提供同價優惠，也就是限於新莊、林口和南崁3個生活圈，不是全面實施，所以部分2生活圈重疊處的區間票價，確實會有分段比一段便宜的情形。

桃捷公司表示，這個問題之前已經有考量過，但因優惠方案實施目的是提供給民眾更有吸引力的價格，雖有票價分次進出較便宜的問題，但是民眾須持票花費時間刷進刷出，桃捷尊重民眾的選擇，也預估這樣的發生機率不高。

桃捷公司表示，目前有多種優惠方案，包括「通勤135團體優惠專案」，票卡使用100天，團體申辦300張以上，每張享5折優惠，以70天計價，3月2日開始受理團體申請至今，合宜宅已有近700住戶申請。

另外「369定期票優惠專案」30天定期票7折、60天定期票65折、90天定期票6折，下周一20日起在各捷運車站詢問處販售。「團體票」10人以上團進團出，每人享8折優惠，65歲以上長者、身心障礙者（與其陪伴者）5折優待，6歲以上未滿12歲兒童8折優待。

針對通勤、通學族設計的專屬優惠，優惠價格低於其他替代運具，票價過去已經過票價審議委員會各專家審核通過，桃捷僅能祭出優惠方案，將持續觀察旅客實際搭乘情形評估，推出最適合的方案。

(中時)