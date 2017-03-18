高雄路塌 工作井水管相接處斷開惹禍

高雄市警方今天指出，中林路往大林蒲方向汽車道施工路段旁下午發生下陷，長約10公尺、寬約3公尺、深約1公尺，應是工作井水管相接處斷開惹禍，相關單位漏夜搶修中。

施工單位春原營造表示，在場施做工作井時造成水管相接處斷開而導致下陷，目前並不影響民生用水，已派人全力搶修中。

小港警分局獲報後立即派員到場警戒，為維護用路人安全，沿海四路、中林路口至中林、中利路口這段的中林路，目前暫時全線封閉，現場並已派遣義交負責兩側交通管制，並由分局線上巡邏警組加強週遭巡守及注意塌陷區域動態。1060318

(中央社)