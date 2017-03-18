勞動部擬修規定 保全業納休息日概念

勞動部今天表示，將修正保全業之保全人員工作時間審核參考指引，擬將一例一休裡的「休息日概念」納入。勞動部說，近期就會找勞資雙方，討論應該如何修正。

除了保全業之外，勞動部也指出，社會福利服務機構輔導員（含保育員、助理保育員）及監護工工作時間審核參考指引，未來也會陸續檢討。

勞動部說，由於保全業是適用勞基法第84條之1（俗稱責任制）的行業，勞基法一例一休修法後，為了讓整合上有一致的標準，且讓業者跟各縣市政府有所依循，加上「保全業之保全人員工作時間審核參考指引」中，並沒有特別規定休息日，因此近期會找勞資雙方開會，討論要如何修正此指引。

據了解，勞動部提出2種草案，甲案為每月總工時上限為268小時，每月正常工時上限為220小時，延長工時上限為48小時（相當於每月4例4休）；乙案為每月總工時上限為288小時，每月正常工時上限為220小時，延長工時上限為68小時（相當於每月4例4休）。

不過，勞動部說討論不會只限於這2種方案，屆時會邀請勞資雙方一起討論，並以雙方都有共識的版本做為修改方向，提出這2個方案只是起個頭，如果有更好的方案，當然就會用更好的。

根據目前的「保全業之保全人員工作時間審核參考指引」，保全業的一般保全人員每月正常工時上限為240小時，每月延長工時上限為48小時，每月總工時上限為288小時。1060318

(中央社)