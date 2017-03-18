下水道工程氣爆 檢察官會同勞檢會勘

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高雄市三民區下水道工程昨天發生氣爆造成1死3傷，高雄地檢署今天指派檢察官會同勞工局勞檢處人員實地會勘，釐清原因；勞檢人員說，將擇期開挖。

高市三民區澄清路、覺民路口一處下水道汙水管線施工時，突然傳出爆炸聲響，瞬間烈焰沖天，造成受困工人1死3傷。

雄檢為釐清案發成因與責任歸屬，指派主任檢察官曾靖雅、檢察官林恆翠實地前往事發下水道工地會勘，高雄市政府勞工局勞檢處人員也陪同會勘協助調查。

勞檢人員表示，由於火警氣爆發生後部分工地現場被掩埋，確切成因將擇期開挖後再釐清。1060318

(中央社)