經民連：監督條例是綠執政試金石
三一八學運3週年，經濟民主連合等團體今天晚間在立法院旁舉行晚會。經民連發言人簡年佑表示，兩岸協議監督條例是民進黨執政的試金石，今年不過，未來就不投票給民進黨。
318學運今晚正好屆滿3週年，經濟民主連合、民主維新、島國前進等民間團體，今天晚上7時在立法院青島東路側門外舉辦「318三週年，監督條例不能再等」晚會，現場人數逾百人。
晚會上邀請當年太陽花學運領袖魏揚、經濟民主連合召集人賴中強進行短講，還舉辦「我們要一個答案」政黨論壇，邀請時代力量立委黃國昌、民進黨社運部副主任李世民與會。黃國昌與當年學運領袖林飛帆都坐在前排聽演講。
經民連發言人簡年佑表示，兩岸協議監督條例草案就是民進黨執政的試金石，監督條例草案就是蔡政府的期中考，鄭重呼籲只要監督條例草案今年不過，「2018地方首長選舉、2020大選就不要投票給民進黨」。
簡年佑指出，原本一直期待政黨輪替後，民進黨能兌現過去做過的政治承諾，但新政府上台，把改革承諾遁逃於「尚待社會共識」。在監督條例草案立法上，陸委會民調也指出有8成民眾支持盡快立法，已經等了3年還要等多久。
簡年佑也重申活動的3個訴求，要求立法院各委員會聯席審查監督條例；要求立法院在本會期三讀通過監督條例草案；要求各黨採納經民連要完整國會監督、要落實衝擊效應、要捍衛民主自決等主張。1060318
(中央社)
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