柯文哲將訪印度 舉辦台北之夜推廣觀光

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台北市長柯文哲月底將訪問印度，除考察台商投資機會外，並將舉辦印度「台北之夜」，向印度推廣台北市觀光。

台北市計劃30日在新德里最知名的泰姬瑪哈飯店（Taj Mahal Hotel）舉辦「台北之夜」，並於隔天舉辦城市論壇，希望尋求台北市與新德里市及印度的合作與商機。

包含諾伊達、古爾岡和新德里的印度國家首都區台商圈，日前均已收到中、英文「台北之夜」邀請函。

柯文哲這次「新南向」之行訪問馬來西亞、泰國和印度，由於印度國家首都區的台商較少，而且多數都是外派幹部，但為了強化未來發展機會，市府仍決定舉行台北之夜，將台北市觀光與未來多項重要活動介紹給印度。

據瞭解，台商圈內相傳，這項台北之夜活動會向出席台商收取每人80美元，不過，台北市政府觀傳局科長闕玉玲接受訪問時澄清，這個說法是還在討論中的內容，一切都尚未定案。1060318

(中央社)