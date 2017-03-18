高國輝、陳鏞基都開轟 富邦、統一熱身賽握手言和

高國輝今在熱身賽開轟。(中時資料照 林勝發攝)

富邦悍將與統一獅今在中職官辦熱身賽交手，兩隊經典賽國手陳鏞基與高國輝，都展現長程炮火雙雙開轟，兩隊打完9局戰成6比6平手，握手言和。

統一獅內野手陳鏞基，今在熱身賽中轟出2分炮。(中時資料照 中央社張新偉攝)

此役首局獅隊打線，面隊富邦先發黃亦志就展開攻勢，莊駿凱與鄧志偉都敲出二壘安打，劉芙豪也適時補上一安，開局就取得3比0領先，第二局陳鏞基轟出分炮，率隊把比數拉開至5分差距。

不過二局下半，富邦高國輝以陽春炮還以顏色，也點燃富邦火力，隨後在第3局趁著對方先發林子崴控球不穩投出3次四壞，單局狂打9個人次，攻下4分大局扳平戰局，第4局又利用高飛犧牲打添得1分取得領先。

但獅隊沒有落後太久，隨即在第5局得點圈有人時，靠著鄭鎧文的二壘安打，追平比數，兩隊隨後幾局打線紛紛熄火，終場就以6比6握手言和。

(中時電子報)