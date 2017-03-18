拜媽祖做環保 彰市出動城市掃街車清鞭炮紙屑
南瑤宮彰化媽七天六夜進香行程今天最後一天，下午回鑾至彰化市區，配合「拜媽祖、做環保」訴求，市公所清潔隊首度與德國大廠合作，請來德國進口、造價350萬元的城市掃街車，緊跟在進香隊伍後清掃鞭炮紙屑，迅速幫市容恢復整齊、清潔，車身貼上Q版媽祖公仔貼紙，模樣吸睛。
知名德國清潔用具大廠製造的專業用多功能城市掃街車，配備有500公升集塵箱和160公升清水箱，還有三支浮動液壓式清潔刷，會自動配合路面高低調整刷壓，還有高壓清洗機快速清洗路面，四輪驅動的車身可爬坡，跟在媽祖回鑾隊伍後面，輕巧又快速完成路面清掃，恢復市容整潔，造型與功能都十分吸睛。
彰化市清潔隊長林群富說，市長邱建富每年在南瑤宮媽祖進香活動時都不斷要求垃圾、鞭炮減量，「愛媽祖也要顧環保」，因此每年都由清潔隊員和社區志工合作，維持隊伍行經路線的街區整潔。
林群富指出，這是媽祖進香活動首度引進大型專業的掃街車清潔，直到媽祖鑾轎回到南瑤宮，連續十小時不間斷隨隊清掃，成效頗佳，未來清潔隊不排除引進採購。
(中時)
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