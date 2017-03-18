台日高球友好盃首日 5比5平分秋色

台灣隊長謝敏男(左)擊出好球後，與同組盧建順擊掌慶祝。(仰德集團提供)

仰德台日友好盃賽今天（18日）在林口高爾夫球場舉行首回合的4球賽（Four Ball），台日雙方在大霧中奮戰，最後雖然沒有一組球員全部完成18洞，但勢鈞力敵，兩隊暫以5比5戰平，明天(19日)進行最後1回合的史克藍波賽制（Scramble）一決勝負。

這項比賽總獎金台幣600萬元，將有台日雙方各16位長春菁英名將及4位業餘優秀好手，進行兩天不同賽制的對抗，兩人1組，共分成10組進行對抗，獲勝的1組可獲積分1分，負方0分，平手各得0.5分，雙方最終依照總積分以決勝負。這是仰德集團第3年舉辦台日友好盃賽。

這項比賽是由仰德集團丶TPGA台灣職業高爾夫協會丶TSPGA台灣長春職業高爾夫協會丶JPGA日本職業高爾夫協會共同主辦，林口高爾夫球場及中華航空公司協辦。日本交流協會台北事務所與東亞關係協會為後援單位。

陳志忠(右)與呂文德聯手擊敗對手。(仰德集團提供)

18日首回合先進行4人4球比桿賽（Four Ball），雙方戰得難分難解，後因霧三度延後開球影響，全部選手只有台灣隊的陳榮興／翁永田對日本的富永浩／井戶木鴻樹那組打完17洞，是打完洞數最多的1組。

台灣隊天獲勝的5組球員分別是謝玉樹／謝錦昇以-3比+0勝日隊的飯合肇／尾崎直道；謝敏男／盧建順以-5比-3勝日隊的海老原清治／倉本昌弘；陳志忠／呂文德以-3比-2擊敗田村尚之／米山剛；另兩組業餘球員都獲勝，台灣隊王偉軒／余涵軒（女）以-7比-3擊敗日隊的久常涼／松原由美（女），陳裔東／蔡雨達以-9比-7勝日隊的岩田大河／今野大喜，共獲積分5分。

台日友好盃吸引眾多球迷進場觀戰。(仰德集團提供)

日本獲勝的5組為崎山武志／外保勝美-3比+1勝台灣隊的沈忠賢／林根基；日隊秋葉真一／清水洋一以-4比-1擊敗張宏達／周宏男；日隊的富永浩／井戶木鴻樹以-3比-1勝陳榮興／翁永田；日隊的高見和宏／室田淳以-4比-2勝台灣隊的陳志明／汪德昌；日隊的水卷善典／鈴木亨以-3比-2擊敗林吉祥／鍾春興。

(中時電子報)