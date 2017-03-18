尋獲大林廠工程師遺體　警初判墜落死亡

我要評比

59歲的台電大林發電廠改建工程承包商中鼎公司倪姓工程師昨天在廠內失蹤，經警方透過其手機定位，尋獲其遺體，警方初步研判應是從高處墜落身亡。

警方說，倪男昨天上午上班後至深夜都未返家，手機也未接聽，家屬今天凌晨1時至到轄區小港警分局大林派出所報案。

警方立即協助家屬調閱倪男手機信號基地台位置，結果顯示仍在大林發電廠附近，經通知中鼎公司協尋皆無發現，至到今天上午8時30分左右，該公司人員才在二號機鍋爐封煙道25公尺處發現其大體。

警消獲報趕到，確認已無生命跡象，經鑑識人員到場採證，初步研判係由高處墜落死亡，由於現場無目擊者及監視錄影系統，警方已報請檢察官進一步相驗，確認死因。1060318

(中央社)