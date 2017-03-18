涉朴槿惠貪腐案 鮮京集團總裁遭偵訊

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南韓鮮京集團總裁崔泰源今天因涉入導致總統朴槿惠下台的濫權關說醜聞案，遭檢方傳喚偵訊。這是最新捲入這起醜聞的企業負責人。

路透社報導，朴槿惠是南韓第一位遭彈劾下台的民選總統，面臨與閨密崔順實勾結，向大企業施壓而強迫對方捐款給支持她政策措施基金會的指控。

朴槿惠預計於21日出面接受偵訊。

她與崔順實都否認涉及任何不法情事。

崔泰源（Chey Tae-won）可能會被詢及2015年鮮京集團與青瓦台的一些談話。崔泰源當時剛從監獄獲釋，他原本因侵占被判4年徒刑，後來又改判。

鮮京集團（SK Group）3名高層主管16日曾因相同的調查遭傳喚偵訊。

至少還有其他兩家大集團正接受調查，包括南韓最大財閥三星集團（Samsung Group）。三星少主李在鎔目前因賄賂、侵占和其他遭控罪名而拘押中。（譯者：中央社周慧盈）1060318

(中央社)