蓬萊米發揚地磯小屋 台大校友捐款修繕

台大校園內的「磯永吉小屋」，是蓬萊米的發揚地，近來年久失修，台大校友今天湊足新台幣70萬元，捐款作為修繕經費。

磯永吉小屋（磯小屋）已有92年歷史，原本是台灣高等農林學校的作業室，外觀為一長排的日式木造房舍。日本殖民統治時代，日籍農業專家磯永吉就是在此培育出台灣人最愛吃的蓬萊米。

台大農藝系主任王淑珍表示，磯小屋長期進行稻米改良育種，不只孕育出蓬萊米，去年全台冠軍米「台南16號」，也是在磯小屋的基礎上育種而成。

另外，台大農藝系也在磯小屋的基礎上，透過日本米與台灣米的雜交育種，培育出有原住民稻米基因的「IR8」品種米，有生長迅速、產量高的優點，在印度等亞洲國家廣泛種植，甚至被譽為解救了東南亞的飢餓危機。

磯小屋已被指定為台北市市定古蹟，但由於年久失修，建築物破舊斑駁，校方評估修繕經費約需新台幣600萬元，目前已募到200萬元。

台大61級和56級校友今天將去年辦理畢業40年和45年重聚活動的節餘款，湊足70萬元捐款給磯小屋，今天並組成快閃歌唱隊，舉辦捐款儀式。重聚籌備會總召、化工系校友呂文芳希望各界踴躍捐款，協助修繕這寶貴的古蹟。1060318

(中央社)