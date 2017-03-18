吳敦義酸：婆娘把蔣公拆成幾百塊 結果中風！

吳敦義（圖）酸說，有婆娘把蔣公銅像拆成幾百塊，結果中風。（本報系資料照片）

蔡政府去蔣化，國民黨主席參選人吳敦義與桃園基層黨員雙向座談，火力全開！吳敦義酸，蔡英文任命大法官，竟不承認國旗、國歌，還有婆娘把蔣公銅像拆成幾百塊，結果中風，如果顯靈，恐怕更嚴重。

有婦女黨員說，現在女兒都被民進黨洗腦了。吳敦義回說，年輕族群都被洗腦，教科書課綱都被改變，李登輝時代就改了課綱，八年抗戰改成二戰結束，光復台灣說成接收台灣，慰安婦說自願，課綱把國民黨從大陸來，視同荷蘭西班牙來統治台灣，「天然獨」灑了很多毒素。

吳敦義說，民進黨當時反ECFA，用閩南語編出「查埔找無工、查某找無尪、囝仔要去黑龍江」順口溜，蔡政府上台後，因為知道這是好東西，被問到ECFA要不要廢？就說不會。民進黨只會用惡毒手法，來汙名化國民黨的作為，要知道服貿若順利通過，台灣的電子商務早就殺到大陸，跟全世界競爭了。

他還當場改編民進黨的順口溜，變成「查埔找有工、查某嫁好尪、賺錢賺到黑龍江」，並感嘆國民黨連順口溜都輸給民進黨，他當黨主席後，十八般武藝齊全，絕對是勇腳，掌握行政，行政就強，掌握國民黨，國民黨就贏。

(中時電子報)