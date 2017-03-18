青春有勁！南台灣青年社團嘉年華 6千人參加
由高雄市社會局精心籌備的「南社嘉─南台灣青年社團嘉年華」，18日在衛武營藝術文化中心籌備處戶外園區盛大展開，今年有高屏台南3縣市，49所大專院校與高中職，144個青少年社團同樂交流，學生、民眾約有6000人參加，現場充滿青春活力！
南社嘉是全台唯一跨校際，最盛大、最熱絡的青少年社團交流活動，今年報名同樣踴躍，開放報名1周內就超過100個社團報名，是南台灣學生社團最期待的社團盛會。
今年主題「南社群夢」希望為青少年社團共同形塑，表達對於社團參與的想望，社會局認為，青年的參與不該只停留在同溫層，應擴大視野，進行校際間不同領域交流。
今年特別規畫「狂區：公益/社群達人區」展現青少年社會參與多元樣貌，邀請跨校園、跨領域具有特色代表性的青少年公益社群參展，並由各單位代表於該區小講堂進行精彩短講分享介紹，彼此切磋，參與青少年均表示，眼界大開，收穫良多。
高雄市副市長許銘春今天出席活動，她表示，這次活動特別感謝高雄中區扶輪社參與及贊助，共同投入培植青少年；南社嘉活動是南台灣最盛大的青年活動，也是青年們最期待參與的盛會，青少年從社團中有機會訓練自己的溝通協調與領導能力，擴展自己的眼界，培養多元的專長，更有機會找到自己的成就感與價值感。
(中時)
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