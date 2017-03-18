蔡總統「我有話要說」座談會 竹縣湖口鄉首辦
「蔡總統我有話要說」座談會今天晚間在湖口鄉顯聖宮舉辦，中華民國行政顧問會總會理事長黃秋陽，邀請各界人士、鄉民到場，討論一例一休、年金改革、日本核災食品進口、同性婚姻等話題。
新竹縣議員陳栢維、湖口鄉長林志華，以及企業代表竹大機電董事長陳文昌、金澤金屬董事長林金釗、桃園產業總工會理事長莊福凱、新竹縣產業總工會理事長詹素貞、軍人代表張世榮、教師代表陳舜全、中華民國各級公教退休人員總會副總會長陳川青、前勞委會勞保處長孟藹倫等人到場、參與討論。
主持人侯漢廷為新黨新思維中心主任，開場即提到昨為太陽花學運3周年，當時學生、民眾抗議的法規卻仍無進度、作為。陳栢維則提到，今天的座談會「讓大眾有個窗口可以吶喊」，他也指出性別教育「出了很大的問題」，為下一代感到擔憂。
陳文昌指出，台灣中小企業約有138萬家，是台灣經濟的基礎，中小企業平均員工僅有4、5位，非常人眼中的「大老闆」，期望政府能再研究相關法案，讓中小企業有個彈性空間。詹素貞也批評，蔡政府勞工政策「從未找各縣市產業總工會談」、不了解「勞工要的是什麼」、「我們要的是周休二日」。
黃秋陽也表示，一例一休害了勞工及資方，資方聘用不到勞工乾脆不聘，而勞工不加班卻少了薪水，「這個改革壞處多」。陳栢維亦指「一例一休不應適用所有行業」。今天為「蔡總統我有話要說」座談會第一場，預計未來將持續舉辦。
(中時)
關鍵字：蔡總統我有話要說
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。