蔡總統「我有話要說」座談會 竹縣湖口鄉首辦

「蔡總統我有話要說」座談會今天晚間在湖口鄉顯聖宮舉辦，會中聚集各界人士，參與討論。（莊旻靜攝）

「蔡總統我有話要說」座談會今天晚間在湖口鄉顯聖宮舉辦，中華民國行政顧問會總會理事長黃秋陽，邀請各界人士、鄉民到場，討論一例一休、年金改革、日本核災食品進口、同性婚姻等話題。

新竹縣議員陳栢維、湖口鄉長林志華，以及企業代表竹大機電董事長陳文昌、金澤金屬董事長林金釗、桃園產業總工會理事長莊福凱、新竹縣產業總工會理事長詹素貞、軍人代表張世榮、教師代表陳舜全、中華民國各級公教退休人員總會副總會長陳川青、前勞委會勞保處長孟藹倫等人到場、參與討論。

主持人侯漢廷為新黨新思維中心主任，開場即提到昨為太陽花學運3周年，當時學生、民眾抗議的法規卻仍無進度、作為。陳栢維則提到，今天的座談會「讓大眾有個窗口可以吶喊」，他也指出性別教育「出了很大的問題」，為下一代感到擔憂。

陳文昌指出，台灣中小企業約有138萬家，是台灣經濟的基礎，中小企業平均員工僅有4、5位，非常人眼中的「大老闆」，期望政府能再研究相關法案，讓中小企業有個彈性空間。詹素貞也批評，蔡政府勞工政策「從未找各縣市產業總工會談」、不了解「勞工要的是什麼」、「我們要的是周休二日」。

黃秋陽也表示，一例一休害了勞工及資方，資方聘用不到勞工乾脆不聘，而勞工不加班卻少了薪水，「這個改革壞處多」。陳栢維亦指「一例一休不應適用所有行業」。今天為「蔡總統我有話要說」座談會第一場，預計未來將持續舉辦。

(中時)