菲總統會見大陸副總理 重申和平解決南海爭端
大陸國務院副總理汪洋17日訪問菲律賓達沃市，在菲國總統杜特蒂的老家和他會晤。這是杜特蒂就任總統以來迎來的大陸最高級別官員。
菲媒報導，雙方當天重申和平解決南海爭端，並正式簽署《中菲經貿合作六年發展規畫》。陸媒分析，從大陸商務部長率團訪菲，時隔6年重啟雙方重要經貿磋商機制，到大陸副總理到訪，「中菲合作進入快車道」。
環球時報稱，在2016年成為菲總統之前，杜特蒂任達沃市長22年。路透17日報導，當天他在這裡接待到訪的大陸副總理汪洋，雙方舉行閉門會談。菲律賓總統發言人阿貝拉在會談後透露，杜特蒂表示，菲中雙邊關係的基礎更加牢固，特別是在貿易和商業方面。汪洋則表示，此訪主要任務就是加快落實兩國元首共識，共同做大利益蛋糕，造福兩國人民。
菲媒指出，兩國簽署了經貿合作六年發展規畫，以促進更多貿易和投資往來。路透稱，這份發展規畫涵蓋貸款、項目可行性研究、大橋援建、菲中工業園計畫、水壩、鐵路以及農業經濟培訓。
汪洋表示，雙方團隊已就推進兩國各領域務實合作達成了許多積極成果。中方願同菲方一道進一步聚焦合作內容，籌劃好兩國高層交往，通過對話協商妥善處理南海問題，保持兩國關係的良好勢頭。
(旺報)
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