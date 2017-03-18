黃致列二度來台會粉絲 演唱會年底有望

南韓歌手黃致列二度來台，今晚應生技公司邀請，在台北舉辦歡樂派對，歌迷都期待他在台灣舉辦演唱會。黃致列說「有在洽談」，有望在年底舉辦。

韓國歌手黃致列二度來台，今晚受台灣生技公司「萬然生技」邀請來台，在台北市信義區ATT SHOW BOX舉辦「黃致列萬然生技歡樂派對」。

他今天受訪時還用中文說，「第二次到台灣來的感覺開心」，也提到第一次來台灣 感覺台灣很美，上次來台除了去夜市也去海邊，「這次是陰天，有點可惜」。

許多粉絲都期待黃致列在台灣舉辦演唱會，他今天說，「有在洽談」，有望在年底舉辦，之後也希望能夠常來台灣，「舒舒服服的旅遊，和粉絲更親近」。

黃致列因湖南衛視節目「我是歌手4」走紅，節目無論是唱他的母語韓文還是中文歌，都能夠以豐富的情感唱入人心。今晚他也演唱6首在「我是歌手4」時演唱的歌曲，包括「Honey」（演唱會版本）、「那個人」、「像中槍一樣」、「bang bang bang」、「苦海」、「改變自己」。

黃致列一開場以「Honey」載歌載舞登場，期間不時脫下紅色皮衣，大秀肌肉，只見台下粉絲拿著手機猛拍，不斷瘋狂尖叫，還問粉絲說「帥嗎」，說完便擺出帥氣Pose讓粉絲拍照。

唱完「那個人」之後，也和粉絲玩「水果蹲」互動遊戲，接著再Call out三通電話給現場粉絲，親密互動。

今晚派對活動吸引約1000名粉絲參加，其中有個最小的5歲粉絲鄭羽潼，她是藝人鄭進一女兒，也是黃致列鐵粉，今天也是她的生日，主辦單位特別邀請她與黃致列一起共舞「bang bang bang」，讓她在偶像的鼓勵下，歡渡5歲生日。1060318

(中央社)