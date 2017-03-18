東京JR上野站設「13.5月台」 將迎全新超豪華臥舖列車

JR東日本的四季島號，將於5月首航。(圖/翻設自JR東日本臉書粉絲頁)

東京JR上野站設「13.5月台」。(圖/翻攝自日本經濟新聞網)

日本交通運輸發展成熟，其鐵路密集與複雜程度廣為皆知；且不只如此，日人更精益求精，不斷地深化鐵路服務，提供遊客有更多元化的選擇。今（2017）年5月，若到東京JR上野站，將會看到一個頗特別的「13.5月台」，而迎來的將是一輛名為「四季島號」的超豪華臥舖列車。

這幾年，日本JR鐵路各社積極開發豪華臥舖列車，像是2013年JR九州推出的「七星號」列車，即使價位不便宜，仍難以訂到座位。如今JR東日本，也同樣推出自己支線的豪華臥舖列車「四季島號」，預定將於今年5月1日起行駛。

JR東日本的四季島號，耗資5億日元，用了3年時間才完工，不管外觀或內裝皆別具現代感。四季島號未來將以套裝旅遊的方式銷售，且根據不同的時節，會安排不同的行駛區間，坐上它即可一享東日本的四季之美。

四季島號上用餐的地方。(圖/翻攝自日本經濟新聞網)

至於車廂內部，四季島號共有10節車廂，17間套房，最多可以容納34名乘客。套房部分，則分3種類型，最昂貴的是第7節車廂中的雙層套房，以4天3夜的行程來說，單人費用就要95萬日元。

另外，除了列車本身頗具話題性外，JR東日本更特別在上野站設立此列車旅客專屬的貴賓室。並將13號與14號月台間，原本用於行李裝卸的月台加以改建，做為旅客上下車專用的月台，稱之為「新旅程的13.5號月台」。有不少網友就將其與《哈利波特》中的九又四分之三月台聯想，認為相當有趣。

如今四季島號5月首航的預約人數已額滿，且直到11月底的車票也都被搶購一空，顯示JR的豪華臥舖列車具有一定的市場。緊接著，JR西日本的豪華列車「瑞風」也將於6月登場，看來這波豪華列車風潮，將不斷地於旅遊觀光市場吹下去。

(中時電子報)