張藝謀新片《影》開鏡 鄧超試用8K攝影機
張藝謀執導的新片《影》，今天（3月18日）正式開拍，參與演出的鄧超、鄭愷、王千源、胡軍、關曉彤、吳磊、王景春均出席開鏡儀式。
該片由樂視影業、威秀電影亞洲聯合出品。之前曾傳出張藝謀的新片將取材《三國》，鄧超飾演「周瑜」，但未獲證實。在今天的開鏡儀式上，鄧超、王千源及王景春都已頂著髮髻頭套，《影》應是古裝片，但具體內容還得等劇組公布。
投入新工作的鄧超看來十分開心，今天下午1點多在微博po出一張配上古裝造型的刮鬍子照片，開心寫說：「上班第一天，打卡！」在儀式上，他也對所有工作人員喊話：「大家未來幾個月聚在一塊奮戰，希望大家都能開心快樂一點，一起度過這段『影子』的人生。」
簡短的儀式結束後，早已晉身導演的鄧超，對劇組使用的8K高畫質攝影機非常好奇心，立刻現場試用，並和張藝謀及其他演員討論，現場氣氛非常愉快。
(旺報)
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