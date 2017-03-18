詹子賢滿貫炮 兄弟13比2轟退桃猿
Lamigo桃猿在今年官辦熱身賽取得3連勝，但今天（18日）轉戰洲際棒球場迎戰中信兄弟遭到炮擊，兄弟單場轟出3發全壘打，其中包括詹子賢在5局上的滿貫彈，全場16安是桃猿的2倍，最終兄弟以13比2大勝桃猿，收下2連勝。
桃猿此戰排出史博威先發，兄弟在第3局展開攻勢，陳家駒、陳子豪、彭政閔接連安打攻下2分，2出局後曾陶鎔轟出右外野3分全壘打，這也是他在熱身賽的第3轟，兄弟一口氣灌進5分大局取得領先，4局上陳子豪、林智勝接連安打又追加1分。
5局上面對桃猿第2任投手游宗儒，許基宏率先上場就轟出陽春炮，下半局桃猿雖追回1分，但第6局仍無法擋下兄弟攻勢，游宗儒在無人出局時製造滿壘，接著被詹子賢轟出中外野滿貫全壘打，兄弟拉開10分領先，桃猿再換上林英傑，連續抓下3個出局數，送出2K。
然而9局上王躍霖登板再出狀況，接連被吳東融、林明杰掃出長打，詹子賢擊出內野滾地球再送回1分，個人單場5打點進帳，兄弟將比分拉開為13比1，9局下兄弟推出左投洪宸宇登板迎戰前東家，雖因保送和安打失1分，最終仍守住勝利，兄弟以11分差勝出。
兄弟先發伍鐸先發5.1局，被敲出6支安打，送出4次三振，只失1分，拿下勝投，歐耀宗中繼2局無失分，送出2K。至於桃猿先發史博威則是主投4局，被敲6安（1轟），投出3次保送，失6分，承擔敗投，游宗儒中繼1局掉5分（4分自責分）。
(中時電子報)
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