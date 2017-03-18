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大陸期指「烏龍錯單」 4天兩次30秒虧掉3000萬！

東方財富網18日報導，大陸新三板公司寧波水錶，天價烏龍錯單事件餘溫未散，股指期貨市場又梅開二度，一周出現兩次錯單指。

在3月14日，大陸股指期貨IH1703合約，瞬間暴跌9.7％後，3月17日IC1706合約，早盤又瞬間漲停30秒。據估算，此次烏龍錯單，損失達3000多萬元人民幣。

中金所提醒各會員及交易者，應充分評估市場資金狀況，謹慎交易，預防大額委託對價格的衝擊。

(工商)