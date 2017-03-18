G20財長開會 貿易氣候議題難達共識

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美國曾在貿易與氣候議題經過一番努力後做出承諾，但川普總統的政府卻有意打退堂鼓，20國集團（G20）財長今天奮力阻止。

G20國家代表昨天起在風景如畫的德國西部巴登巴登（Baden Baden）集會，不過由於憂心川普的「美國優先」政策，以及他對氣候變遷的質疑，這場會議蒙上陰影。

川普以強硬的保護主義言論幫助他贏得總統寶座，他已讓美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），並抨擊出口大國中國大陸及德國。

他16日也公布一項預算計畫，將兌現競選承諾，大幅縮減環保相關經費。這項立場已惹惱華府的夥伴。美國的夥伴正試圖說服美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）重申G20集團的反保護主義承諾，並且支持一項國際氣候協議。

但會談至今無法就產生共識達成突破，這項為期兩天的會議，距離閉幕正一分一秒迫近。

一名接近協商的消息人士透露，「公報不會提到氣候─這是不和的信號」。

貿易方面，華盛頓正質疑現行在世界貿易組織（WTO）下的國際貿易規範體系。這名消息人士說，此一舉動「令人無法接受」。

法國財長沙班（Michel Sapin）表示，假如無法達成協議，領導人將被要求在漢堡（Hamburg）會面時介入。1060318

(中央社)