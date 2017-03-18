周杰倫英國開唱 粉絲藉機向女友求婚

金曲歌王周杰倫17日首度在英國倫敦開唱，熱情粉絲擠爆現場，多次全場大合唱。周杰倫不僅演唱懷舊歌曲，還開放點歌。有男粉絲當場向女友求婚，現場嗨翻。

周杰倫17、18日在倫敦溫布利體育館舉辦2天「地表最強」演唱會。演唱會原訂安排18日一場，但1萬1000張門票開賣後秒殺，再追加17日一場，不僅創下華語歌手在溫布利體育館的「加場」紀錄，也創下票房最快完售速度。

出道17年的周杰倫，雖然許多MV在英國取景，也在此結婚，與英國淵源頗深，但今年首度到英國開唱。

許多粉絲早就引頸期盼，當中也有異國臉孔。18歲的凱特琳和姊姊專程從愛爾蘭前來，她受訪表示，從6年前成為周杰倫的粉絲，也因此學了中文，知道他要來英國開唱，馬上準備搶票。

周杰倫一開場先帶來多首快歌，點燃現場氣氛，全場一同揮舞螢光棒唱和。周杰倫的好友彈頭及楊瑞代（Gary）擔任特別嘉賓。

周杰倫最後並開放粉絲點歌，多對情侶點唱情歌「愛在西元前」、「簡單愛」、「甜甜的」等，並當眾熱吻，氣氛甜蜜。也有許多粉絲表示周杰倫的歌曲伴隨他們走過青春，更有女粉絲激動落淚。

一名男粉絲則是藉機向女友求婚，他表示，兩人從讀書時期開始交往，後來一起來到英國留學，當中有一段時期分隔兩地，都是靠周杰倫的歌曲慰藉。女方答應求婚後，周杰倫也獻唱給予祝福。

周杰倫在演唱會前就表示，這兩天的演唱曲目將以「老歌」為主，因為這麼久才來倫敦，應該很多歌迷會懷舊一點，想要聽老歌。

演唱會中，周杰倫果然演唱了收錄於第一張專輯的「可愛女人」，以及「晴天」、「稻香」等膾炙人口的早期歌曲，並與歌迷大合唱「安靜」與「屋頂」等，全場融為一體。

周杰倫雖然一度開玩笑說，難得來到英國，要「唱完所有專輯再走」，但在熱唱近3小時後，演唱會劃下完美句點。1060318

(中央社)