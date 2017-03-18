高雄市「勞動女性·春祭」 旗津登場

2017.03.18 高雄市 ▲高雄市勞工局今下午在旗津勞動女性紀念公園，舉辦勞動女性春祭活動，現場有黏土DIY活動。（呂素麗翻攝）

2017.03.18 高雄市 ▲旗津大汕國小的直笛音樂表演。（呂素麗翻攝）

2017.03.18 高雄市 ▲高雄市旗津婦女社會參與促進小組表演扇子舞。（呂素麗翻攝）

2017.03.18 高雄市 ▲學童展示自製音樂盒。（呂素麗翻攝）

高雄市勞工局今下午在旗津勞動女性紀念公園，舉辦勞動女性春祭活動，紀念1973年，在搭乘渡輪前往加工出口區上班途中不幸發生船難的25位年輕的勞動女性，眾多家屬代表、工會代表及民代參加，市府副市長許銘春等官員也到場獻花致意。

許銘春表示，市府在2008年將「25淑女墓」改建成「勞動女性紀念公園」，藉由每年春祭活動，感謝及謹記所有勞動者的貢獻與付出。市府保存「勞動女性紀念公園」這段歷史記憶，彰顯高雄市推動性別平權的進程，且旗津是本市觀光勝地，擁有百年歷史的古蹟，期望該座台灣女性文化地標，也成為遊客駐足關注的景點，讓社會大眾更了解女性勞動者的權益及價值。

高雄市女性權益促進會理事黃麗萍也指出，該會長期推動旗津25淑女墓正名為勞動女性紀念公園，感謝市府的努力，也期望勞動女性在薪資、職場環境等各方面，都能獲得更為平等的權益保障。

今年春祭活動由旗津大汕國小的直笛音樂表演揭幕，旗津婦女社會參與促進小組也特別表演扇子舞，為活動增添在地參與的活力。勞工局也舉辦黏土DIY活動，讓學生自製音樂盒，發揮創意捏塑紀念公園的景觀及旗津的港灣意象，為活動注入更多活力。

勞工局長鄭素玲表示，春祭活動不只是一個紀念儀式，也希望將紀念公園營造成一個更容易親近的活動空間，讓家長帶著孩子共同參與春祭活動，認識及親近這個承載歷史的文化地標，透過持續參與，勞動女性紀念公園對年輕學子而言不再是一個陌生的名詞，反而旗津在地學校每年的重點活動之一，勞工局很高興能看到這樣的轉變，明年為春祭45周年活動，期待有更多的市民朋友共同參與響應。

今天出席的有立委許智傑、市議長康裕成、議員李喬如、簡煥宗，及副市長許銘春、副祕書長蔡柏英、民政局長張乃千、觀光局長曾姿雯、法制局長陳月端、勞工局長鄭素玲等人。

(中時)