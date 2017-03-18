UBA》台師大頂住壓力 中科大傳奇畫下句點
暌違5屆無緣冠軍賽的台灣師大，本屆在教練陳子威即將琵琶別抱的離情依依，更打出團隊戰力，先在8強闖過國立體大，準決賽遭遇最大黑馬台中科大，儘管領先優勢一度遭對手威脅，但第4節防守發威，加上外線開火，終以98比76擊敗中科大，再闖UBA男子組冠軍賽，將與健行科大爭冠。
中科大昨力拚義守大學爆冷奪勝，進軍準決賽仍一路與台師大周旋，第3節更一度將比分追平，無奈第4節氣力放盡，進攻無法突破台師大防守，又無法壓制對手外線火力，內線球員陳丙霖與潘璞都有犯規過多麻煩，第4節全面棄守，明將與輔仁大學爭奪季軍。中科大雖落敗，但首次挑戰公開一級就打進4強，仍為校史寫下一頁傳奇。
台師大曾在97至99學年度拿下3連霸，但UBA與SBL球員切割政策實施後，已連續5屆無緣冠軍賽，其中包括兩年禁賽與公開二級奮戰，本屆終於重返一級，儘管教練陳子威將轉戰政大領軍，反而凝聚全隊鬥志，一路闖進冠軍賽，將面對健行，兩隊預賽曾交手，台師大以6分取勝。
(中時電子報)
關鍵字：健行
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